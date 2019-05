MANCHESTER UNITED DE GEA ONANA / Con il contratto in scadenza tra un anno David de Gea potrebbe lasciare con una stagione di anticipo il Manchester United. Proprio per non farsi trovato impreparato dalle voci che riguardano il portiere spagnolo, i 'Red Devils' si sono mossi per un nuovo estremo difensore.

Secondo quanto riferisce il 'Daily Record', la dirigenza del club inglese avrebbe individuato nel portiere dell'Ajaxil nome giusto per rimpiazzare de Gea: sarebbe stata presentata una offerta da quasi 40 milioni di euro per il portiere camerunese, ricevendo però un no come risposta. Da vedere ora se da Manchester arriverà un rilancio o se lo United virerà su un altro obiettivo: tra i nomi accostati alla società britannica anche, in uscita dal