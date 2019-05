PAGELLE TABELLINO SASSUOLO ROMA / La Roma si è fermata ancora, pareggiando in casa del Sassuolo per 0-0. I giallorossi hanno provato a fare la partita, accettando le improvvise ripartenze neroverdi. Alla fine il risultato non ha dato ragione a Ranieri, che ha visto sfiorare il vantaggio dai suoi in diverse occasioni. A portare ancor più l'amaro in bocca ai capitolini sono stati i due pali colpiti da Dzeko e da Kluivert. Tra le fila neroverdi, Consigli si è evidenziato tra i migliori, divenendo protagonista indiscusso con diverse parate importanti. Nel finale la Roma è andata in gol con Fazio ma l'arbitro ha annullato il tutto per fuorigioco.

SASSUOLO

Consigli 7 - Compie un paio di parate nel primo tempo, la prima su Under e la seconda su Kolarov: entrambi i tentativi non lo sorprendono. Nella ripresa compie un grandissimo intervento sul colpo di testa di Cristante.

Lirola 5,5 - Fatica un po' a tenere la verve di El Shaarary. Più pericoloso in fase offensiva.

Demiral 6,5 - È il migliore della propria retroguardia. Spaventa gli avversari su calcio d'angolo.

Ferrari 6 - Non commette sbavature di alcun tipo e disputa una gara attenta.

Rogerio 6,5 - Riesce a tenere la corsia di appartenenza, senza correre rischi particolari. Riceve anche i complimenti del proprio allenatore, soddisfatto del suo atteggiamento.

Locatelli 6,5 - È il più prezioso in mezzo al campo. La sua intelligenza tattica gli permette di intercettare un paio di situazioni che avrebbero potuto far correre seri rischi ai suoi. Nella ripresa si affaccia anche in avanti. Dal 92' Adjapong SV

Magnanelli 6 - Parte bene con un paio di giocate importanti. Nel prosieguo si innervosisce un po'.

Duncan 6 - Schierato da De Zerbi per la grande fisicità, il centrocampista tiene abbastanza a bada le incursioni avversarie. Non rischia in fase di impostazione.

Berardi 6,5 - Quando si illumina dimostra di avere un bagaglio tecnico sopra alla media. Gestisce con maturità alcune situazioni. Sempre temibile quando si accentra dalla destra.

Djuricic 6 - Viene ripreso a inizio gara dal proprio allenatore. La scossa serve, riuscendo a farlo uscire dal torpore. Dal 77' Brignola 5,5 - Colpisce malissimo di testa da pochi centimetri dalla porta.

Boga 6,5 - I suoi strappi sono sempre temibili. Nella ripresa compie una giocata di alta scuola, superando con un tocco sia Florenzi che Cristante. Dall'80' Di Francesco SV

All: De Zerbi 6 - Nonostante la posizione tranquilla in classifica, mette in campo una squadra con le giuste motivazioni e vogliosa di dimostrare il proprio valore. Bene in fase di gestione palla.

ROMA

Mirante 6 - Compie un buon intervento sul finale di primo tempo, deviando in angolo un tentativo di Djuricic.

Florenzi 6,5 - Fa su e giù lungo la fascia senza risparmiarsi mai.

Sempre presente in fase offensiva, è una spina nel fianco per la retroguardia avversaria.

Fazio 6 - Comincia bene, intercettando diverse iniziative neroverdi. Successivamente compie qualche errore in fasi di posizionamento. Fa esplodere i tifosi giallorossi con un gol al 93' ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco.

Jesus 6 - Partita senza acuti e senza particolari errori.

Kolarov 6,5 - Sempre temibile quando si affaccia sulla trequarti, il serbo non perde mai la concentrazione e non butta via un pallone.

Cristante 6 - Alti e bassi oggi ma alla fine la prestazione è sufficiente. A volte si incarta un po' con il pallone tra i piedi. Colpisce in maniera troppo piena il pallone di testa a pochi metri dalla linea di porta al 60', mettendo Consigli in condizione di compiere un grande intervento.

Nzonzi 6 - Passo felpato e pochi rischi. Si limita a presidiare il centrocampo e a far girare palla. Prezioso in un paio di chiusure.

Ünder 6 - Meglio nel primo tempo, in cui mette in mostra tutta la sua gamba. Nella ripresa si spegne un po' e viene sostituito. Dal 65' Kluivert 5 - Entra e diventa ignaro protagonista del secondo palo colpito dai suoi. Non riesce a incidere, sprecando quasi tutto quello che gli passa tra i piedi.

Zaniolo 5,5 - Un po' contratto quest'oggi. Non prova mai a puntare e a saltare gli avversari. Compie troppi errori in fase di impostazione. Rimandato. Dal 65' Pastore 5,5 - Non si fa mai vedere.

El Shaarawy 6 - Sempre temibile sull'out di sinistra, il Faraone è bravo a imbeccare i compagni con cross sempre interessanti. Fondamentale nell'uno contro uno, riesce a confezionare trame importanti dal suo lato. Al 57' si divora un gol già fatto. Dal 77' Perotti 5,5 - Non dà il suo contributo.

Dzeko 6,5 - Gioca una buona gara senza particolari acuti ma lavorando molto con le spalle alla porta. Sfortunato nel colpire il palo con un tocco da biliardo sul quale Consigli non è riuscito ad arrivare.

All. Ranieri 6 - Schiera una squadra in equilibrio e più preoccupata a non subire gol che a far male. I suoi hanno il giusto numero di occasioni ma, un po' per sfortuna e un po' per demerito, non riescono a trasformarle in rete.

Arbitro: Maresca 6 - Gara senza sbavature. Giusto annullare il gol di Fazio.

TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 0-0

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli (90+2' Adjapong), Magnanelli, Duncan; Berardi; Djuricic (77' Brignola), Boga (80' Di Francesco).

A disp.: Satalino, Pegolo, Lemos, Marlon, Matri, Sernicola, Babacar, Odgaard,.

All. Roberto De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder (65' Kluivert), Zaniolo (65' Pastore), El Shaarawy (77' Perotti); Dzeko.

A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Santon, Coric, Pellegrini, De Rossi, Schick.

All. Claudio Ranieri

MARCATORI:

AMMONITI: Magnanelli, Brignola (S), Zaniolo, Fazio, Jesus, Nzonzi (R)

ESPULSI: -

ARBITRO: Fabio Maresca

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui