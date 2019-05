SERIE A RONALDO PREMI / Cristiano Ronaldo eletto miglior calciatore della Serie A 2018/2019: domani saranno assegnati i premi ai migliori giocatori del massimo campionato. Il premio principale va al fuoriclasse della Juventus, mentre tra i premiati ci sono anche Handanovic, Koulibaly, Milinkovic-Savic, Quagliarella e Zaniolo.

I premi sono stati assegnati in base a "rilevazioni statistiche di STATS e OPTA, con l'ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports. Le graduatorie tengono conto non soltanto del campionato ma anche delle prestazioni in Coppa Italia e Supercoppa.

Questo l'elenco completo di tutti i premiati:

MIGLIOR PORTIERE: Samir Handanovic

MIGLIOR DIFENSORE: Kalidou Koulibaly

MIGLIOR CENTROCAMPISTA: Milinkovic-Savic

MIGLIOR ATTACCANTE: Fabio Quagliarella

MIGLIOR GIOVANE: Nicolò Zaniolo

MIGLIORE IN ASSOLUTO: Cristiano Ronaldo

