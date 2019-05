ROMA MASSARA DE ROSSI / Il direttore sportivo della Roma Frederic Massara ha parlato a 'DAZN' prima della sfida al Sassuolo, soffermandosi sull'addio a Daniele De Rossi: "E' stata indubbiamente una settimana difficile. Dobbiamo trasformare le emozioni in energia positiva per vincere.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

E' stata una scelta molto dolorosa e difficile: emotivamente non sembra mai il momento giusta per poterla prendere. Lo stessoperò vuole che oggi si riporti l'attenzione sul finale di campionato: dobbiamo affrontare al meglio le ultime partite per raggiungere un traguardo importante ed onorare il nostro capitano".