PAGELLE TABELLINO PRIMO TEMPO SASSUOLO ROMA / Primo tempo sostanzialmente equilibrato al Mapei Stadium tra Sassuolo e Roma. I giallorossi partono bene, scaldando subito le mani di Consigli con Under. Nel prosieguo di match comincia a salire in cattedra anche la compagine allenata da De Zerbi, brava a mettere in apprensione la retroguardia capitolina con i rapidi contropiedi firmati da Boga e Berardi.

SASSUOLO

Consigli 6

Lirola 5,5

Demiral 6,5

Ferrari 6

Rogerio 6

Locatelli 6,5

Magnanelli 6

Duncan 6

Berardi 6,5

Djuricic 6

Boga 6

All: De Zerbi 6

ROMA

Mirante 6

Florenzi 6,5

Fazio 6

Jesus 6

Kolarov 6

Cristante 6

Nzonzi 6

Ünder 6,5

Zaniolo 6

El Shaarawy 6,5

Dzeko 6

All.

Ranieri 6

Arbitro: Maresca 6

TABELLINO

SASSUOLO-ROMA 0-0

MARCATORI:

SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Magnanelli, Duncan; Berardi; Djuricic, Boga.

A disp.: Satalino, Pegolo, Lemos, Marlon, Matri, Sernicola, Adjapong, Di Francesco, Babacar, Odgaard, Brignola.

All. Roberto De Zerbi

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Fazio, Jesus, Kolarov; Cristante, Nzonzi; Ünder, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

A disp.: Olsen, Fuzato, Marcano, Karsdorp, Santon, Coric, Pellegrini, De Rossi, Pastore, Perotti, Kluivert, Schick.

All. Claudio Ranieri

AMMONITI: Magnanelli (S), Zaniolo (R)

ESPULSI: -

ARBITRO: Fabio Maresca

ASSISTENTI: Longo - Villa

QUARTO UFFICIALE: Dionisi

VAR:Chiffi

AVAR: Alassio

