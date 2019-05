NAPOLI DE LAURENTIIS SARRI JUVENTUS / Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di 'Sky' soffermandosi sull'argomento del giorno: l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Proprio sul tecnico toscano il numero uno del club azzurro racconta un retroscena: "Con Allegri avevamo trovato una sintonia e ci avevo visto bene: ha dimostrato il suo valore.

Lui stava al Milan e prendemmo tempo: quando lui si liberò, io avevo già preso Benitez".

A proposito di ex Napoli, si parla di contatti tra la Juventus e Maurizio Sarri e De Laurentiis dice la sua sul possibile approdo in bianconero dell'allenatore di Figline: "Non mi stupirebbe... dopo quello che è successo con Higuain non mi stupisco più di nulla. Anzi, sarebbe divertente".

