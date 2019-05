Inter, annuncio dell'agente su Richarlison: 120 milioni!

INTER RICHARLISON AGENTE / Accostato in passato anche al Milan, il brasiliano Richarlison nelle ultime ore è stato segnalato come un potenziale obiettivo dell'Inter che, fuori dai vincoli stretti del Settlement Agreement, prepara un calciomercato da protagonista e sogna un grande innesto per il reparto offensivo. La scorsa estate l'Everton lo acquistò per circa 40 milioni dal Watford.

Dopo una stagione da 14 gol, 2 assist e prestazioni ad alti livelli il suo valore è ulteriormente aumentato, come annunciato dall'agente del calciatore, Renato, che ai microfoni di 'Passioneinter.com' racconta: "Inter? Al momento non ci sono contatti e non so se sarebbero disposti a pagare quello che l’Everton chiede per il suo cartellino, ovvero almenoi 100/110 milioni di sterline (circa 120 milioni di euro al cambio attuale, ndr). Naturalmente siamo lusingati delle voci perché l’Inter è un grande club, ma credo che l’Everton non voglia vendere Richarlison per meno di quelle cifre e la nostra intenzione non è quella di lasciare la Premier League, sebbene ci piaccia molto il campionato italiano. Può giocare in qualsiasi campionato".