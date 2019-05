SERIE A GENOA CAGLIARI/ Si è conclusa 1-1 la sfida fra Genoa e Cagliari valevole per la penultima giornata di Serie A. A passare in vantaggio sono i sardi con il classico gol dell'ex firmato da Leonardo Pavoletti, autore di un super gol per controllo e battuta al volo. Il Grifone non riesce invece a rendersi pericoloso. L'entrata di Kouamé nella ripresa cambia le carte in tavola ma la svolta arriva dal dischetto.

Al 90' infatti, per un tocco di mano di Bradaric, Valeri concede il penalty trasformato da Mimmo. Con questo punto il Cagliari è matematicamente salvo, mentre il Genoa si giocherà tutto nell'ultima giornata. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Classifica Serie A: Juventus 89; Napoli 76; Inter 66; Atalanta 65; Milan e Roma 62; Torino 60; Lazio 58; Sampdoria 49; Sassuolo e Spal* 42; Cagliari* 41; Bologna, Udinese* e Fiorentina 40; Parma 38; Genoa* 37; Empoli 35; Frosinone 24; Chievo 15

*Una partita in più

