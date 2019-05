Juventus, clamoroso: scambio di panchine Zidane-Allegri?

JUVENTUS ZIDANE ALLEGRI / C'è grande fermento in casa bianconera nelle ore immediatamente successive alla conferenza stampa con cui Massimiliano Allegri ha salutato la Juventus. La caccia all'erede del tecnico toscano entra nel vivo con tanti nomi in ballo, da Deschamps a Inzaghi, Conte e non solo.

La nota giornalista Claudia, infatti, tramite il suo profilo Twitter rilancia una nuova indiscrezione che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso. Zinedineinfatti, si legge, potrebbe incredibilmente lasciare ilal termine della stagione ed in quel caso la destinazione più probabile per lui sarebbe proprio la Juventus. Ma non solo. Perché in un 'maxi-scambio' di panchine potrebbe rientrare proprio Massimiliano, pronto a raccoglierne l'eredità al 'Santiago Bernabeu'.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui