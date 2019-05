PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-INTER / Da un lato c'è una squadra che non ha più nulla da chiedere al campionato, se non chiudere bene davanti ai propri tifosi, dall'altra una a caccia della qualificazione matematica alla prossima Champions League. Con questi presupposti, Napoli-Inter chiude il programma domenciale della terzultima giornata di Serie A. Una sfida che Luciano Spalletti potrà affrontare con un Politano in più, recuperato e regolarmente convocato.

Calciomercato.it segue la sfida del San Paolo in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-INTER

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. All. Ancelotti

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Miranda, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. All. Spalletti

CLASSIFICA SERIE A: Juventus* 89; Napoli* 76; Inter* 66; Milan e Atalanta* 65; Roma 63; Torino 60; Lazio* 58; Sampdoria 50; Sassuolo 43; Spal 42; Cagliari e Parma 41; Bologna*, Udinese e Fiorentina 40; Empoli 38; Genoa 37; Frosinone 24; Chievo 16

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui