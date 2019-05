GENOA CAGLIARI PAVOLETTI/ Problemi per il Cagliari di Rolando Maran che, al minuto 66, ha perso per infortunio Leonardo Pavoletti.

L'attaccante proprio ex Genoa, che ha sbloccato la sfida con un super gol, è stato costretto ad uscire a seguito di un contrasto di gioco sulla sua trequarti campo. Per il centravanti nel giro della Nazionale italiana pare trattarsi di un problema alla coscia. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!