PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-ATALANTA / Tra festeggiamenti e addi, Juventus-Atalanta sarà l'ultima partita all'Allianz Stadium per Andrea Barzagli e Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero ha salutato ieri in conferenza stampa il mondo Juve e vorrà fare bella figura contro una squadra bergamasca che ha molte più ambizioni rispetto alla squadra torinese, sia per il raggiungimento di un piazzamento Champions, sia per dimenticare la sconfitta in finale di Coppa Italia. Calciomercato.it segue la sfida in tempo reale.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Barzagli, Bonucci, Spinazzola; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Ronaldo, Kean, Dybala. All. Allegri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Mancini, Djimsiti, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

CLASSIFICA SERIE A:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui