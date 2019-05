Inter, dalla Spagna: nuovo pericolo per Lautaro Martinez

INTER LAUTARO MARTINEZ ATLETICO MADRID / L'addio annunciato di Antoine Griezmann all'Atletico Madrid scatena il calciomercato delle punte che si prepara a vivere un'estate rovente a livello internazionale. I 'Colchoneros', che tra l'altro non sono soddisfatti del rendimento di Diego Costa e Morata, cercando necessariamente rinforzi in attacco, ma sembrano aver smentito la possibilità di puntare su grandi nomi giunti alla fase finale della carriera come possono essere profili 'alla Cavani'.

Nei piani del club c'è l'idea di puntare su calciatori più giovani pronti ad esplodere, talenti che da qui a poco tempo potranno diventare i 'nuovi Griezmann'. Per cui, accanto a Pauloe Mauroche da giorni circolano, il quotidiano 'Mundo Deportivo' invita a tenere d'occhio anche altri gioielli in rampa di lancio, da Oyarzabal a Joao Felix, Maxi Gomez e non solo. Per il quotidiano catalano, infatti, nella lista degli osservati speciali ci sarebbe anche l'altro attaccante interista, Lautaro, che guadagna posizioni dopo essere già corteggiato prima che approdasse all'Inter un'estate fa. In questi mesi ha dovuto sudare per meritarsi il posto da titolare ed il suo valore è in ogni caso aumentato con l'Inter che vorrebbe costruire su di lui l'attacco del futuro. Nel contratto, in ogni caso, c'è una clausola da 111 milioni di euro.