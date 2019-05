DIRETTA MILAN FROSINONE FORMAZIONI / Nell'avvincente corsa al terzo e quarto posto, i rossoneri hanno sicuramente l'impegno più facile rispetto alle altre contendenti. Milan-Frosinone rappresenta così l'occasione giusta per mantenere in vita le ambizioni da Champions League.

Dopo le due vittorie consecutive contro, Gattuso cerca il terzo successo consecutivo per arrivare al meglio all'ultima giornata di campionato, che prevede la trasferta in casa della Spal. Calciomercato.it vi offre la sfida in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-FROSINONE



MILAN (4-3-1-2): G. Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso

FROSINONE (3-4-1-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Zampano, Cassata, Maiello, Beghetto; Ciano; Trotta, Ciofani. All. Baroni

