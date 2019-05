JUVENTUS DOUGLAS COSTA DE SCIGLIO/ L'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus potrebbe portare qualche scossone in casa bianconera, soprattutto in merito alle situazioni dei fedelissimi del tecnico livornese, fra i quali spicca il nome di Mattia De Sciglio, ex terzino destro del Milan.

Secondo però alcune indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , il classe 1992 arrivato a Torino nell'estate del 2017 dovrebbe restare alla Vecchia Signora, salvo ovviamente possibili sorprese. Differente invece il discorso per. L'ex Bayern Monaco non ha vissuto una stagione esaltante fra infortuni e qualche intemperanza a livello disciplinare. Il suo futuro alla Juventus sembra infatti destinato alla cessione nella prossima sessione estiva di mercato.