CALCIOMERCATO INTER DE PAUL / Artefice di una grande prestazione nella gara dell'Udinese contro la Spal, Rodrigo de Paul ha fatto il punto sul suo futuro: "E' stato un anno duro con tante pressioni.

Non è finita, ma siamo vicini all'obiettivo - le sue parole a 'Sky Sport' - Io qui sono molto felice, per il futuro parleremo con la società. So che ho 24 anni e ho tanto da migliorare. Qui ho trovato tutto, dal primo giorno che mi hanno lasciato prendere la numero dieci. Si fidavano di me. A Buenos Aires ci sono tanti friulani. Abbiamo un'altra partita, aspetto la Copa America e poi ci saranno le vacanze. Dopo, quello che deve venire lo aspetterò tranquillissimo".