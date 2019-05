CALCIOMERCATO INTER UDINESE DE PAUL / Igor Tudor esalta Rodrigo de Paul, autore di assist e giocate vincenti nella gara odierna contro la Spal. Il forte esterno offensivo, seguito anche dall'Inter come rinforzo estivo, potrebbe essere ceduto fra pochi mesi. Così, il tecnico ha chiarito la sua posizione: "Pronto per una grande? Sono cose che deve vedere la dirigenza. A livello tecnico lo ha già fatto vedere nelle partite contro grandi squadre. Contro l'Inter ho visto un grande de Paul, l'ho visto al pari dei loro giocatori.

E' pronto, ha mentalità e voglia di crescere. Se va via non sarà facile per noi. Lui vale quasi venti punti dell'Udinese, questo parla per lui. Suo erede? Se uno fa venti punti su quaranta, è fondamentale. La società è sempre brava a cercare un nuovo de Paul. L'Udinese farà una squadra forte. Piangeva a fine gara? Non ho visto".

Tudor ha poi analizzato anche il suo futuro: "Sono tranquillissimo, sono contento. L'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro. Anche quest'anno mi sembra che stiamo facendo qualcosa. Sono contento del lavoro che faccio, poi vediamo cosa succede".



