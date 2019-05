Bundesliga, festa Bayern: settimo titolo consecutivo! Tutti i verdetti

BUNDESLIGA BAYERN MONACO / Mentre per la zona retrocessione i discorsi erano già conclusi e definiti con le retrocessioni aritmetiche di Hannover e Norimberga e lo Stoccarda che andrà ai playout, l'ultimo turno di Bundesliga ha regalato grandissime emozioni ai piani alti della classifica a partire dalla lotta per il titolo con il Bayern Monaco che non sbaglia, batte l'Eintracht Francoforte con un sonoro 5-1 e si laurea campione di Germania per il settimo anno consecutivo, 29esimo titolo nella storia.

Niente da fare per il Borussia Dortmund vincente sul campo del Borussia Moenchengladbach che è quinto. In Champions, alla luce degli ultimi risultati, oltre a Bayern e Borussia andranno, con Borussia Moenchengladbach e Wolfsburg alla fase a gironi dell'Europa League e l'Eintracht Francoforte ai preliminari.

Ecco la classifica finale:

Bayern Monaco 78, Borussia Dortmund 76, RB Lipsia 66, Bayer Leverkusen 58, Borussia Moenchengladbach 55, Wolfsburg 55, Eintracht Francoforte 54, Werer Brema 53, Hoffenheim 51, Dusseldorf 44, Hertha Berlino 43, Mainz 43, Friburgo 36, Schalke 04 33, Augsburg 32, Stoccarda 28, Hannover 21, Norimberga 19.

