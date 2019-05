CALCIOMERCATO SPAL SEMPLICI / Leonardo Semplici felice per le voci di mercato sul suo futuro. Il tecnico della Spal ha parlato dopo la sconfitta odierna contro l'Udinese: "Futuro? L'accostamento a squadre superiori fa enormemente piacere - spiega il tecnico a 'Sky Sport' - E' un riconoscimento per la società, che ha scelto allenatore e calciatori. Siamo contenti. Ho un contratto anche per l'anno prossimo con la Spal, ho fatto 4 anni e mezzo straordinari. Siamo cresciuti insieme. Dopo il Milan, come abbiamo sempre fatto, ci ritroveremo e se le cose saranno di comune accordo ci sarà la possibilità di continuare.

Penso che lo step si possa fare anche con la Spal. Ciclo lungo? Vedendo Allegri, penso che sono alla fine anche io (ride, ndr). Eravamo gli unici ad essere riusciti a resistere. C'è la voglia di andare avanti".

LA GARA - "Ci hanno punito su tre palle vaganti. Nel secondo tempo siamo entrati con un altro piglio e abbiamo sfiorato il pareggio. Dispiace perché la squadra poteva meritare il pareggio. Fares? La crescta da parte di tutti ha determinato il risultato. Fares è arrivato da Verona, ha avuto bisogno di tempo e i risultati stanno dando ragione. Sta mettendo in campo quelle qualità che gli riconoscevamo io e il direttore. Ha prospettive importanti. Ha qualità, diventerà un giocatore veramente importante".

