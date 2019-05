PAGELLE E TABELLINO UDINESE SPAL / I bianconeri fanno quello che devono, ma solo per un tempo – il primo – in cui rifilano tre gol agli ospiti grazie ad una super prestazione sciorinata dal duo De Paul-Okaka: il primo con tre assist, il secondo con una doppietta fondamentale ai fini del risultato finale. Nella ripresa il copione cambia però, perché il solito Petagna infila Musso e riaccende un match che sembrava ormai spento. Valoti, migliore in campo per la Spal, sigla il 3-2 finale con un colpo di testa.

UDINESE

Musso 6 - Nessuna responsabilità sui due gol della Spal. E' comunque attento sui palloni che lo chiamano in causa.

De Maio 6 - Gioca una buona gara, anche se in qualche frangente tentenna.

Troost-Ekong 5 - Si fa superare da Petagna liberando la strada per il gol dell'attaccante che riapre una gara che sembrava ormai chiusa.

Samir 6,5 - Porta in vantaggio i suoi con un colpo di testa che non lascia scampo a Gomis, ma che lui è bravo a trovare con un movimento che taglia fuori Cionek in marcatura. Contiene Lazzari in quache modo.

Larsen 6 - Più a suo agio soprattutto dopo l'uscita di Sandro, che gli consente di cambiare posizione e di giocare centrale. Non disdegna gli inserimenti. Cala un po' nella ripresa.

Mandragora 6 - Lotta molto a centrocampo, e appena ne ha l'occasione si inserisce per concludere in porta. Partita di sostanza la sua.

Sandro s.v. - Gioca appena un quarto d'ora, poi è costretto ad uscire a causa di un infortunio in seguito ad un contrasto con Kurtic. Dal 15' D'Alessandro 5,5 - Non cavalca la fascia, forse un po' troppo preoccupato della fase di copertura. Sul piano fisico va in difficoltà qualche volta.

De Paul 7,5 - Tre assist, tutti da calcio piazzato. E una prestazione super, da top player, in cui conquista anche una marea di calci di punizione. Si prevede una sessione di calciomercato calda per il giocatore più tecnico di questa squadra.

Zeegelaar 5 - Valoti se lo mangia sul colpo di testa che vale la rete del 3-2, ma non è l'unico errore della partita, anche se è il più grave. In marcatura concede tanto.

Lasagna 6 - Non è sfavillante come ai tempi migliori, ma qualche timida occasione ce l'ha. Bonifazi lo recupera bene in una di queste. Dal 60' Pussetto 5,5 - Non un grancè il suo impatto sulla gara. Gode anche di un pallone buono in zona pericolosa, ma si fa recuperare.

Okaka 7,5 - Due gol in fotocopia, con colpi di testa prorompenti sugli sviluppi di due calci d'angolo che tagliano le gambe alla Spal già nella prima frazione. Nella ripresa latitano i palloni giocabili e si eclissa un po'. Ma è fondamentale per questa vittoria. Dal 90' Teodorczyk s.v.

All. Tudor 6,5 - La vince nel primo tempo, e meno male per lui che la sua Udinese realizza il tris perchè nella ripresa la Spal ne fa addirittura due. Cala di concentrazione soprattutto il reparto arretrato, ma i bianconeri sono trascinati dai super De Paul e Okaka. Primo tempo praticamente perfetto.

SPAL

Gomis 6 - Ne subisce tre, ma è esente da colpe.

Qualche uscita un po' troppo spericolata sui palloni alti, in cui però ne esce sempre bene.

Bonifazi 5,5 - Soffre tantissimo nel primo tempo, anche se nella ripresa si riprende un po' e riesce a sventare anche una buona occasione capitata a Lasagna.

Vicari 4,5 - Causa la punizione del vantaggio friulano, rimediando anche un giusto giallo, e si fa superare da Samir negli sviluppi per il vantaggio dell'Udinese. La giornataccia continua e non gliene va bene neanche una. Dal 70' Jankovic 6 -

Cionek 5 -.Nella ripresa è autore di un ottimo intervento difensivo, che poi lo porta ad uscire bene palla al piede. Ma è l'unica nota positiva, perchè nella prima frazione ci capisce poco anche lui.

Fares 5 - Poche incursioni, molta confusione e un cartellino giallo sul groppone. Brutta gara la sua.

Kurtic 6,5 - Gara dai due volti per lui. Nel primo tempo è insufficiente e svogliato, ma nei secondi 45' infila un assist perfetto per il colpo di testa vincente di Valoti e spinge di più in fase propositiva. A un quarto d'ora dalla fine sfiora il 3-3 con un bel tiro.

Murgia 5 - Troppi errori, anche in fase di possesso palla. E alcuni di questi favoriscono le ripartenze bianconere.

Valoti 7 - L'ultimo ad arrendersi dei suoi, e non solo per il secondo gol messo a segno di testa rubando il tempo a Zeegelaar. Corre fino a quando ne ha, giocando buoni palloni per i compagni. Dal 77' Paloschi s.v.

Lazzari 6 - Primo tempo così così, nonostante qualche buona discesa scemata comunque sulla trequarti friulana. Nella ripresa lo spartito prevede qualche sortita offensiva in più.

Floccari 5 - Gode di pochi palloni giocabili, ma anche i suoi movimenti latitano. Dal 63' Antenucci 6 - Con un bel movimento al limite dell'area nel finale tenta lo squillo vincente, ma il pallone finisce alto di poco.

Petagna 6,5 - Ha il merito di riparire una partita virtualmente chiusa con un bel gol, frutto della bella azione ai danni di Troost-Ekong e l'incrocio che fulmina Musso.

All. Semplici 5,5 - Nel primo tempo non è pervenuta la sua Spal, che però nella ripresa tira fuori l'orgoglio e si rifà sotto segnando due gol. I cambi danno ulteriore brio, ad ogni modo la marcatura a zona sui corner fa acqua da tutte le parti.

Arbitro: Fabbri 6 - partita con tanti ammoniti ma corretta, mai nervosa e senza episodi dubbi.

TABELLINO

Udinese-Spal 3-2

Udinese (3-5-2): Musso; De Maio, Troost-Ekong, Samir; Larsen, Mandragora, Sandro (dal 15' D'Alessandro), De Paul, Zeegelaar; Lasagna (dal 60' Pussetto), Okaka (dal 90' Teodorczyk). A disp. Nicolas, Perisan, Nuytinck, Wilmot, Ter Avest, Badu, Hallfredsson, Micin. All.: Tudor.

Spal (3-5-2): Gomis; Bonifazi, Vicari (dal 70' Jankovic), Cionek; Fares, Kurtic, Murgia, Valoti (dal 77' Paloschi), Lazzari; Floccari (dal 63' Antenucci), Petagna. A disp.: Regini, Simic, Dickmann, Costa, Schiattarella, Valdifiori, Fulignati, Viviano, Poluzzi. All.: Semplici.

Arbitro: Michael Fabbri (Sez. di Ravenna)

Marcatori: 5' Samir (U), 31' Okaka (U), 35' Okaka (U), 53' Petagna (S), 59' Valoti (S)

Ammoniti: 5' Vicari (S), 27' Zeegelaar (U), 39' Fares (S), 45' Samir (U), 67' Mandragora (U), 72' Kurtic (S), 75' Jankovic (S), 83' De Paul (U)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui