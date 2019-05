Inter, stop Bayern? Werner prende quota

INTER WERNER / Verità o strategia? Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara continuano a ribadire, a parole, la volontà di restare all'Inter. Ma con un contratto in scadenza nel 2021 e dopo il caso della fascia da capitano tolta, il futuro dell'attaccante argentino è più che mai in discussione ed anche per questo i nerazzurri stanno lavorando al possibile erede del numero 9.

Mentre vanno avanti i contatti per Edin Dzeko che potrebbe arrivare a prescindere dal destino di Icardi, l'Inter infatti studia altri profili come Romelue Duvan, ma il nome a sorpresa potrebbe essere quello di Timo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Lo scrive 'La Gazzetta dello Sport' secondo cui il Bayern Monaco avrebbe frenato nella trattativa per il gioiello dell'RB Lipsia in scadenza nel 2020 e la trattativa che sembrava ad un passo dalla chiusura ora torna in bilico. Frenata strategica in vista della finale di Coppa di Germania del prossimo 25 maggio? L'Inter è lì, attenta a cogliere segnale, pronta nel caso ad entrare in scena per assicurarsi un talento che gli 007 interisti monitorano da tempo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui