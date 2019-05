CALCIOMERCATO ROMA ATALANTA GASPERINI / Seguito dalla Roma per un posto in panchina, Gian Piero Gapserini si gode la grande stagione della sua Atalanta.

Oggi il tecnico, chiedendo concentrazione per le ultime due uscite stagionali, ha fatto anche il punto sul suo futuro in conferenza stampa: "Con il presidenteho deciso di fare il punto della situazione a campionato finito, come succede sempre. Non farò mai niente che non sia condiviso con lui, passo prima dal presidente".