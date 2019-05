JUVENTUS ADDIO ALLEGRI / C'era anche tutta la squadra quasi al completo (all'appello mancava solo Khedira per motivi personali) alla conferenza stampa d'addio di Massimiliano Allegri dopo cinque stagioni di successi sulla panchina della Juventus. E' mancato solo l'acuto europeo al mister livornese, con l'amara uscita di scena contro l'Ajax che ha pesato inevitabilmente sul divorzio con la 'Vecchia Signora'. Un Allegri che più volte si è bloccato per l'emozione sorseggiando un po' d'acqua, con Andrea Agnelli di fianco che ha confermato come la separazione dal tecnico sia stata la scelta più dolorosa presa finora durante la sua presidenza.



Allegri ha più volte scherzato durante la conferenza durata circa 40 minuti nella sala dell''Allianz Stadium', con Cristiano Ronaldo tra i più attenti in platea a seguire le dichiarazioni del proprio allenatore e di Agnelli.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Un lungo applauso della squadra e dei giornalisti accreditati ha aperto e chiuso l'intervento dei due protagonisti, con il presidente che ha regalato all'allenatore una maglia bianconera con il numero cinque con su inciso "History Alone". Occhi lucidi per entrambi e diversi attestati di stima reciproca, tra cui spiccano dei retroscena curiosi come le colazioni insieme ogni mattina e un rapporto professionale che nel corso degli anni si è trasformato in sincera amicizia.Un matrimonio che si è chiuso fisiologicamente ma in piena armonia, con Allegri che non si è sbilanciato sul proprio futuro avanzando anche la possibilità di concedersi un anno sabbatico per ricaricare batterie. Alla domanda su, sui cui Agnelli non ha voluto rispondere così come sulle altre relative al nuovo allenatore, il livornese ha scherzato candidando 'Professor'per la panchina bianconera. Non è sfuggita l'assenza alla conferenza di Pavel Nedved, ufficialmente in Repubblica Ceca per alcuni impegni personali. Allegri ha voluto buttare acqua sul fuoco su delle possibili frizioni con il vice-presidente, applaudendo il lavoro della dirigenza con il capo area sport Fabio Paratici in prima fila anche lui visibilmente emozionato. Domani sera il pubblico dello 'Stadium' saluterà Allegri in occasione anche della festa scudetto, ma la caccia all'erede del 'Conte Max' è già ufficialmente partita.