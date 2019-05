CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Una volta ufficializzato il suo addio alla Juventus, commentato quasi in lacrime in conferenza stampa questa mattina, il dilemma principale per Massimiliano Allegri resta il futuro.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Anno sabbatico o, subito, una nuova avventura? Il tecnico, durante l'incontro con i cronisti, ha risposto così sull'argomento: "Ora non so nulla, so solo che domani bisogna andare in campo e festeggiare. Magari una pausa mi farà anche bene, ho bisogno di riposare. Poi, dopo il 15 luglio, mi tornerà voglia di lavorare, ma questo poi non dipenderà da me, vedrò quali situazioni mi verranno proposte. Altrimenti mi dedicherò di più a me stesso e alla mia famiglia e quella banda di scellerati dei miei amici. Vedremo".