MILAN CONFERENZA GATTUSO LEONARDO / "Il mio futuro? Sia io che la società abbiamo messo da parte qualsiasi discorso per raggiungere il nostro obiettivo. Ci sarà tempo per parlare del futuro". Intervenuto nella conferenza stampa pre Milan-Frosinone, Rino Gattuso è tornato a commentare così i rumors sulla panchina rossonera.

Qualsiasi discorso è dunque rimandato a fine campionato, con l'allenatore che ha difeso il suo lavoro e quello della squadra in questa stagione: "Sembra che siamo ottavi, noni, decimi. Invece abbiamo dei valori e l'abbiamo dimostrato. Quinto posto un fallimento? Assolutamente no. Non perché voglio meriti io. Allora la Lazio che deve dire? La Roma? C'è rammarico perché per due mesi abbiamo avuto il destino nelle nostre mani e abbiamo perso tanti punti, ma non è un fallimento".