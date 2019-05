Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>JUVENTUS CONFERENZA ALLEGRI COMMOZIONE / Lo aveva detto prima ancora di iniziare ma appena ha preso la parola non ce lo ha fatta: Massimilianoha trattenuto a stento le lacrime parlando nella conferenza stampa di addio alla. Il tecnico toscano, ieri il comunicato che ha ufficializzato la separazione, non ce l'ha fatta a non commuoversi e appena presa la parola e ha citato la squadra si è dovuto fermare per evitare le lacrime. Momenti di commozione che durante la conferenza si sono ripetuti.