Juventus, Ronaldo incontra Agnelli: vuole Ancelotti o Mourinho

CALCIOMERCATO JUVENTUS ANCELOTTI MOURINHO / La Juventus continua a lavorare per scegliere l'erede di Massimiliano Allegri, che oggi darà il suo addio alla piazza bianconera, e anche Cristiano Ronaldo ha provato ad avere voce in capitolo nel processo.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo quanto svelato oggi da 'Libero', infatti, l'ex madridista dopo il match con l'Inter ha avuto un colloquio privato con, suggerendogli un cambio in panchina e caldeggiando l'assunzione del suo amicoUna pista complessa sia per gli impegni di 'Carletto' col Napoli che per il rapporto che lo stesso ha con la piazza, così come quella che porterebbe all'altro nome suggerito dal portoghese, quello di, col quale condivide l'agente Mendes. Nonostante il suo passato interista, in questi giorni nessuno riesce ad escludere sorprese...