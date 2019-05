JUVENTUS ALLENATORE BOOKMAKERS / Consumatosi l'addio di Massimiliano Allegri, impazza il toto-allenatore per la panchina della Juventus.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Tra sogni e piste più facilmente percorribili, ancora non ci sono certezze sul nuovo uomo al comando della Vecchia Signora, e i bookmakers italiani hanno individuato una rosa ampia con un favorito a sorpresa. Si tratta di, quotato intorno al 2.70, davanti a(3.00) e la coppia(5.50). Più staccati gli altri nomi usciti in queste ore), mentre non mancano ipotesi clamorose: da(16.00) fino a(31.00),e addirittura(75.00).