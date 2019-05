Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>ROMA STRISCIONE MIAMI PALLOTTA / La contestazione dei tifosi della Roma nei confronti della dirigenza, esplosa dopo l'addio di, sembra non conoscere confini: oltre alle decine di striscioni registrati nella capitale, a Londra, New York e Sidney, la protesta è arrivata fino a, città nella quale risiede il presidente giallorosso. "Dopo Totti e De Rossi nessuna pietà", si leggeva su un drappo esposto ieri e firmato 'ASR Miami', mostrato da 'La Gazzetta dello Sport', "Pallotta e Baldini fuori da sta città". Altri striscioni sono apparsi stanotte in varie zone di Roma, tra cui Tor di Valle, dove il nuovo stadio dovrebbe sorgere: "Via gli aziendalisti dalla Roma".