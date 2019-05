Ibrahimovic, brutto gesto: squalificato per condotta violenta

IBRAHIMOVIC SQUALIFICA CONDOTTA VIOLENTA / Ancora polemiche intorno alla figura di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante dell'LA Galaxy, infatti, è stato squalificato due giornate per la condotta violenta tenuta durante il match contro il New York City.

Dopo uno scontro fortuito col portiere Sean Johnson, lo svedese ha preso il rivale per il collo, crollando poi al suolo insieme a lui nel tentativo di occultare il brutto gesto, che però non è sfuggito alle telecamere. Figuraccia, quindi, e due partite di stop per l'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan.