Inter, l'annuncio di Spalletti sul caso Icardi

CALCIOMERCATO INTER ICARDI SPALLETTI / Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli, il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti è tornato a parlare del caso Icardi.

L'argentino ieri ha annunciato sui social la sua volontà di rimanere in nerazzurro : "Do sempre valore alle cose che si dicono. Icardi è un buon ragazzo e un bravo calciatore e se lui dice questo bisogna prendere in considerazione quel che dice. A noi fa piacere".

Sul possibile ritorno dei gradi di capitano per Maurito: "Diventa difficile perché tornare su quel discorso lì significa dover rivedere le nostre posizioni. Il calciatore si s sta allenando in maniera corretta. Lui è dentro il comportamento che deve avere, per cui è tutto a posto".

