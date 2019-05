Juventus, retroscena Nedved-Conte: le ultime di CM.IT

JUVENTUS INTER CONTE NEDVED / E' caccia all'erede di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese non guiderà la Juventus, l'annuncio ufficiale è arrivato nella giornata di ieri ed è così subito partito il toto-nomi per la panchina bianconera: tanti i profili accostati al club campione d'Italia e tra questi c'è anche quello di AntonioConte.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI . L'ex Chelsea ha raggiunto un accordo triennale con l'ma un 'ritorno a casa' ad oggi non è ancora da scartare. Pavel, come raccolto da Calciomercato.it , infatti, è in contatto con Antonio Conte: il dirigente ceco, tra gli artefici dell'addio di Allegri, spinge per affidargli la panchina bianconera. E' una pista calda ma restano vive altre ipotesi che portano ad altri big comema esiste anche un piano b, rappresentato da Sinisae Simone