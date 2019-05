NAPOLI INTER SPALLETTI / All'Inter bastano tre punti per assicurarsi la qualificazione alla prossima Champions League. I nerazzurri proveranno a strapparli già domani sera a Napoli nel posticipo domenicale contro gli azzurri di Ancelotti. Luciano Spalletti è pronto a sfidare il proprio coetaneo per assicurarsi con anticipo la qualificazione alla Champions League. Calciomercato.it seguirà per voi la conferenza stampa in diretta.

PROSSIME GARE - "Si cerca sempre di affrontare le partite per portare a casa il massimo. Ne abbiamo ancora due e siamo nelle condizioni di disputarle nella maniera corretta perché ci siamo allenati bene. La gara ha un peso diverso rispetto a Lazio-Inter dello scorso anno, ma ha comunque una notevole importanza".

LAUTARO MARTINEZ - "Mi aspettavo che fosse convocato per la Copa America. Fare una stagione in un club come l'Inter dà forza e convinzione. È un calciatore con forza caratteriale e grande grinta, non si fa limitare dal livello dall'avversario, dal contesto o da un momento".

RISULTATI - "Abbiamo lasciato per strada qualche risultato anche quest'anno. Meno dell'anno scorso. Non solo per il risultato in sé, ma anche per il comportamento e l'atteggiamento. Siamo però cresciuti, abbiamo lavorato in maniera corretta e credo che dei risultati si siano visti. Il massetto è stato fatto, ora bisogna appoggiarci sopra della roba corretta.

Devo essere fermo e concentrato sulla gara di domani, la cosa fondamentale è essere addosso a questa partita. Con pensieri, attenzioni e consigli".FPF - "Il settlement agreement significa aver fatto bene nel presente per un futuro ancora migliore, anche se qualche limitazione l'ha portata. Però è chiaro che c'è da risalire sul pullman della Champions League. Questo dobbiamo ancora farlo. Dobbiamo poi portarci i milioni di interisti che se lo meritano e hanno fatto vedere grande attaccamento a questi colori: vanno portati nella competizione più bella del mondo".

ALLEGRI E ANCELOTTI - "Non parlo di altri allenatori, l'unico tecnico che mi interessa al momento è Ancelotti, vista la partita di domani. Lui è un maestro del mestiere e uno dei più bravi e più grandi del nostro calcio".

RAMMARICHI STAGIONALI - "Uscire contro l'Eintracht? Dei momenti difficili per via anche degli infortuni li passano tutte le squadre. Se ci si arriva tranquilli, con un risultato precedente importante ti fa inanellare risultati utili in ripetizione al momento che tu passi. Purtroppo c'è stato un momento in cui anche le limitazioni Uefa ci hanno costretto a qualche problema in più. Lì contano anche le gare da disputare".

USCITA COPPA ITALIA - "La Lazio è una squadra che negli ultimi anni è stata spesso davanti all'Inter, per cui sai che è una gara aperta che ti giochi fino in fondo. Sono partite che si potevano portare a casa, però anche questa è stata condotta per larghi tratti bene. Non siamo mai usciti da una competizione evidenziando di essere inferiori all'avversario. Siamo usciti per alcuni particolari".

