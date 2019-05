Milan, da Andre Silva a Calhanoglu: il 'tesoretto' salva big

CALCIOMERCATO MILAN CALHANOGLU SILVA / Il Milan deve fare i conti con il FPF e l'entrata in ChampionsLeague appare vitale per programmare bene il calciomercato. Con il quarto posto sarebbero almeno 50 i milioni di euro che il club vedrebbe entrare nelle proprie casse: denaro fresco che servirebbe per mettere apposto i bilanci. Se il Milan non dovesse raggiungere la 'coppa delle grandi orecchie', l'unica strada da percorrere sarebbe quella delle cessioni. La speranza del tifosi è che nessuno dei big venga sacrificato: i nomi di Donnarumma e Romagnoli sono tornati prepotentemente sulle prime pagine dei giornali ma il Milan non pare avere alcuna intenzione di privarsene, al pari di Piatek, Calabria e Paquetà. I rossoneri ripartiranno certamente da loro: per far cassa si guarderà dunque altrove.

Il Milan alleggerirà i bilanci con gli addii di Bertolacci, Montolivo, Zapata, Abate e Mauri che non rinnoveranno i contratti ma ci sono altre cessioni in programma e la Premier League potrebbe dare una mano al club: il primo nome sulla lista è quello di AndreSilva, che rientrerà dal prestito al Siviglia e che verrà ceduto per una cifra vicina ai 30 milioni di euro. Il Wolves ha mostrato interesse per il calciatore ma non sono escluse altre piste a sorpresa. Altro giocatore che potrebbe volare in Inghilterra è Calhanoglu. Il turco non convince e con un'offerta sui 20 milioni di euro verrebbe ceduto, soprattutto se non dovesse essere confermato Gattuso. Un'idea potrebbe essere il West Ham, sempre attento al mercato italiano. Altri due nomi che potrebbero portare denaro fresco nelle casse del 'Diavolo', sono quelli di Rodriguez (20 milioni) e Kessie (almeno 30 milioni), in passato accostati a Psg e Tottenham. Vendere senza cedere i migliori dunque si può ma la Champions League potrebbe cambiare tutto.

