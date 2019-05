JUVENTUS ALLEGRI AGNELLI CONFERENZA / Massimiliano Allegri non sarà il nuovo allenatore della Juventus nella prossima stagione. Il tecnico lascia dopo cinque scudetti vinti in cinque anni.

Alla vigilia della sfida all', Allegri, insieme ad Andrea, parlerà del proprio addio. L'allenatore livornese spiegherà le cause e le ragioni che lo hanno portato a non prolungare il proprio accordo con la società piemontese. Calciomercato.it seguirà per voi l'evento in diretta.

