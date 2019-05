CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA DE LIGT AJAX RAIOLA / De Ligt è uno dei calciatori maggiormente apprezzati sul mercato. Il difensore dell'Ajax, seguito anche dalla Juventus, vorrebbe vestire la maglia del Barcellona l'anno prossimo.

Il club catalano però non riuscirebbe a chiudere l'operazione con la società olandese per colpa di Mino. Secondo quanto riferito da 'Mundeportivo.com', il procuratore avrebbe portato in stand by la trattativa a causa delle alte richieste fatte agli spagnoli per la sua intermediazione. Il portale parla di una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro. Questa situazione potrebbe anche favorire l'inserimento di altri club concorrenti.

Per tutte le notizie di mercato CLICCA QUI!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui