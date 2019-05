JUVENTUS NDOMBELE PSG LIONE / In attesa di scoprire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri, il club bianconero guarda con attenzione al mercato. Un centrocampista e un difensore centrale sembrano essere le priorità della dirigenza, ma c'è grande concorrenza per quanto riguarda molti degli obiettivi bianconeri. Uno di questi è Tanguy Ndombele, centrocampista di origini congolesi che appartiene alla cara bottega del Lione.

Il roccioso mediano della nazionale transalpina piace tantissimo anche alle big inglesi, in particolare alle due die al.

Attenzione però alla concorrenza del Paris Saint-Germain. I parigini hanno già rafforzato il centrocampo con Ander Herrera a parametro zero (manca solo l'annuncio), ma potrebbero non fermarsi qui. Come riferisce 'L'Equipe', il direttore sportivo Antero Henrique avrebbe intensificato i contatti con l'entourage del giocatore e avrebbe anche avviato i primi colloqui con il presidente Aulas, che non è però intenzionato a svendere il centrocampista. La Juve comunque resta in piena corsa.

