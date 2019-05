CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI BAYERN MONACO VAN BOMMEL / Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus l'anno prossimo. Il tecnico livornese dunque dovrà riprogrammare il suo futuro in vista della prossima annata, che potrebbe prevedere anche l'astinenza dalla panchina per un anno. Nonostante abbia pranzato ieri con il presidente del Manchester City, il toscano potrebbe anche dirigersi in Bundesliga.

Secondo quanto affermato dal 'Corriere dello Sport' infatti, Allegri sarebbe finito nei pensieri del: Kovac infatti sembrerebbe essere al capolinea e potrebbe essere rimpiazzato proprio dall'ex. A far concorrenza al toscano però ci sarebbe anche Mark

Oltre al club tedesco, Allegri sarebbe sempre seguito con insistenza dal PSG, il quale gli avrebbe già fatto un'offerta faraonica. In lizza per il futuro del livornese ci sarebbe anche il Manchester United, qualora Solskjaer non venisse riconfermato.

