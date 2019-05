INTER RICHARLISON / Inter fuori dal settlement agreement e con meno vincoli quindi per operare sul mercato nella prossima finestra estiva. Oltre ai rinforzi in attacco con Dzeko che rimane in cima alla lista per supplire ad un eventuale addio di Icardi, nei pensieri della dirigenza di Corso Vittorio Emanuele ci sarebbe anche Richarlison per il reparto offensivo come scrive 'Tuttosport'.

Il jolly attacco piacerebbe a Marotta ed Ausilio per la sua duttilità, visto che può ricoprire la posizione di seconda punta o di esterno in un ipotetico tridente se Conte - sempre più vicino alla panchina nerazzurra - dovesse puntare sul 3-4-3. Il classe '97 si è messo in evidenza con la maglia dell'Everton in questa stagione realizzando ben 13 reti in Premier League e meritandosi anche la convocazione del Brasile per la prossima Coppa America. Richarlison, accostato in passato anche al Milan, avrebbe una valutazione di oltre 65 milioni di euro e sarebbe nel mirino pure di PSG e Atletico Madrid.



