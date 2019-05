MILAN GATTUSO / Gennaro Gattuso si riavvicina al Milan. Sarebbe cambiata nelle ultime settimane la posizione del tecnico, che con la conquista del quarto posto Champions potrebbe anche essere confermato dalla società meneghina. L'Ad Gazidis avrebbe apprezzato il lavoro dell'allenatore scrive il 'Corriere della Sera' e al momento le alternative non convincerebbero l'ex Arsenal.

Gazidis avrebbe accantonato Di Francesco come alternativa, mentre resterebbe viva l'ipotesi Sarri se Gattuso non dovesse centrare la qualificazione alla massima competizione europea. In bilico - riporta 'Tuttosport' - ci sarebbe però soprattutto il Dt Leonardo, con Gazidis che per sostituirlo starebbe pensando a Campos e Tare. Soltanto un eventuale accesso alla Champions salverebbe Leonardo dal benservito.



