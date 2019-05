JUVENTUS ALLEGRI NEDVED / Fine del matrimonio tra Massimiliano Allegri e la Juventus. Questo pomeriggio in una conferenza stampa all''Allianz Stadium' il presidente Agnelli congederà il tecnico livornese dopo cinque stagioni e altrettanti scudetti consecutivi messi in bacheca. Spuntano nuovi particolari sulla rottura tra le parti, con la situazione che sarebbe precipitata solamente negli ultimi giorni malgrado il rapporto si fosse incrinato dopo l'amara eliminazione dai quarti di Champions League per mano dell'Ajax. Clicca Qui per gli ultimi aggiornamenti sul calciomercato!

La cena di mercoledì con Agnelli - scrive 'La Gazzetta dello Sport' - sarebbe stata positiva, prima che tutto crollasse qualche ora dopo nel vertice allargato anche al Ds Paratici e al vice-presidente Nedved.

La rottura si sarebbe consumata soprattutto per i contrasti sulle strategie di mercato e la competitività della rosa proprio con l'ex centrocampista ceco, con il feeling tra i due che non sarebbe mai scattato. Come rivela il 'Corriere della Sera' Nedved avrebbe dato un ultimatum lunedì, pronto a farsi da parte con la conferma in panchina di Allegri.

Caccia adesso al sostituto per la Juventus con le opzioni Sarri, Deschamps e Simone Inzaghi in prima fila per la sostituzione del tecnico livornese. Il club campione d'Italia avrebbe effettuato un sondaggio per l'attuale allenatore della Lazio, mentre resiste la candidatura di Pochettino. Nuova chiusura ieri del 'sogno' Pep Guardiola, lontano anche Conte visto l'accordo ormai in dirittura d'arrivo con l'Inter. Accostati alla 'Vecchia Signora' anche Mourinho e Mihajlovic, anche i profili di Jardim e Paulo Sousa tornano al vaglio della dirigenza juventina.

