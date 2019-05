CALCIOMERCATO JUVENTUS MARINO CRISTIANO RONALDO GASPERINI INZAGHI SARRI / Si scatena il toto allenatore per la Juventus, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri. Stando alle ultime notizie raccolte da Calciomercato.it, la pista più accreditata è quella italiana, con Simone Inzaghi e Sarri tra i papabili. Nel corso di 'Calcio e mercato', su 'Rai Sport', emerge anche il nome di Gasperini.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma l'opinionista Pier Paolonon è d'accordo. "Va considerato che secondo me il prossimo sarà l'ultimo anno dialla- ha spiegato - Al portoghese verrà chiesto di caricarsi la squadra sulle spalle per vincere. Va da sé che servirà per forza di cose un allenatore in grado di vincere subito. Per questo un tecnico da progetto come Gasperini onon sarebbe adatto, anche Simonenon mi sembra avere l'esperienza necessaria. Per questo, io credo che il prossimo allenatore della Juventus non sarà un italiano".