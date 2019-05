Juventus, l'indizio sul futuro di De Ligt

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE LIGT AJAX BARCELLONA DE JONG / Tra gli oggetti del desiderio della Juventus sul mercato c'è ancora De Ligt, il difensore dell'Ajax sul quale però c'è la concorrenza del Barcellona.

Il giocatore non ha ancora deciso sul suo futuro, il club bianconero spera nell'intermediazione dell'agente. Intanto però il 19enne si trova in Catalogna, per la festa dell'Ajax per la vittoria del campionato. Come riportato da 'Sport', il giocatore si è fatto scattare alcune fotografie insieme ai tifosi blaugrana e al compagno di squadra, già acquistato dai catalani.