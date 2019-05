SERIE B SPEZIA CITTADELLA MONCINI/ In una Serie B piena di discussioni e di sorprese non poteva che essercene una anche nei playoff. Il Cittadella ha infatti superato per 1-2 lo Spezia nei quarti di finale, e si è assicurato un posto in semifinale. L'uomo del match è senza dubbio Gabriele Moncini, attaccante del club veneto, autore di una doppietta.

Proprio con una sua rete al 22', si è sbloccata la sfida. Marcatura poi pareggiata all'inizio della ripresa da. Ma Moncini è in serata di grazia e, a dieci minuti dal termine, firma il nuovo e definitivo vantaggio. Per i veneti ora testa al Benevento con il sogno di un possibile approdo in Serie A che ora inizia a prendere decisamente forma.