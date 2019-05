CALCIOMERCATO JUVENTUS LAZIO INZAGHI / Il presidente della Lazio Claudio Lotito, ospite del 'Corriere dello Sport', ha parlato anche del futuro di Simone Inzaghi, fortemente accostato alla Juventus nelle ultime ore. "Per me Simone non è mai stato in discussione, rappresenta la nostra storia, si è conquistato tutto sul campo.

Per me resta, se dovesse chiedermi di andare alla Juventus mi addolorerebbe dal punto di vista umano, non capirebbe quanto affetto mi lega a lui".

Il numero uno biancoceleste ha svelato altri retroscena sul suo rapporto col tecnico: "Mi chiese di non vendere Milinkovic-Savic e l'ho fatto perchè presi l'impegno con lui. Non ho pensato che possa andare a Torino, ma nella vita non si sa mai: per ora ha sempre dimostrato attaccamento ai nostri colori. La Juve è un punto d'arrivo, ma può esserlo anche la Lazio: il calcio non è solo denaro, la nostra società è sanissima".

