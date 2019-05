JUVENTUS ALLEGRI / La Juventus ha annunciato stamane la fine del rapporto con Massimiliano Allegri dopo cinque stagioni. Il tecnico toscano è stato intercetto da 'Striscia la Notizia' svelando qualche particolare sul divorzio dai bianconeri: "Sei mesi per fare la squadra e poi via così? - gli chiede l'inviato Valerio Staffelli - Come sei mesi? Cinque anni per fare la Juve! È così, la vita va, viene, va…", risponde Allegri.

"Il? No, no, no, assolutamente", aggiunge il tecnico.

Sul suo futuro: "Dove andrò? Adesso a casa. Poi vado un po’ al mare. Chi mi sostituirà alla Juve? Questo non lo so, uno bisogna che vada in panchina, non so chi. Comunque sceglieranno un grande allenatore perché la Juventus è una grande società. Sono stati cinque anni d’amore meravigliosi. Cinque anni per me sono tanti!". Poi una battuta su Berlusconi: "Se mi ha chiamato al Monza? Sì, veramente!", conclude scherzando Allegri.

