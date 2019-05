CEFERIN SUPERCHAMPIONS UEFA / Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin, dopo l'incontro a Budapest con i presidenti ed i segretari generali delle 55 federazioni affiliate per discutere la riforma delle competizioni dopo il 2024, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle polemiche delle scorse settimane.

"Sono state espresse diverse opinioni - ha detto Ceferin, come riporta Calcio&Finanza - le terremo in considerazione e restiamo alla ricerca di soluzioni che soddisfino tutte le esigenze, non solo quelle dei grandi mercati".

Sul possibile spostamento della Champions League nel weekend, il presidente ha aggiunto: "Sono stato lieto di ribadire che ci impegniamo a disputare solo la finale di Champions nei finesettimana, mentre il resto delle competizioni non sarà spostato". Ceferin si è mostrato tranquillo sugli imminenti cambiamenti che attendono il calcio europeo, Superlega compresa: "Non accetteremo mai modifiche che danneggino il calcio europeo".

