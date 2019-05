JUVENTUS CARESSA ALLEGRI DE ZERBI / "Attenzione alle possibili sorprese, tipo De Zerbi". A lanciare la provocazione è Fabio Caressa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il giornalista di 'Sky Sport' ha parlato del possibile sostituto di Massimilianoalla, lanciando un'idea, che porta al tecnico del. "Non escluderei l'ipotesi di una sopresa. Certo, ci vorrebbe molto coraggio, ma non è un'opzione da non considerare. E tra le sorprese attenzione a. Ora non sto dicendo che la Juventus punterà necessariamente su di lui, ma potrebbe decidere di optare per un allenatore con caratteristiche simili".