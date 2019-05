SASSUOLO ROMA DE ZERBI / "E' strano che il Sassuolo vada a Torino a giocarsi la partita e si sente chiedere di farlo anche con Roma e Atalanta: è una mentalità da poca roba. Giocheremo sempre al 100%, chi ha dubbi o lamentele a riguardo è un cioccolataio".

Non usa mezzi termini Robertonel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma. "Siamo andati a fare una partita corretta, rispettando tutto e tutti ma non possiamo essere additati come scorretti - prosegue - Noi abbiamo conquistato i punti senza piangere, senza additare qualcuno. Leggere certe cose solo perché abbiamo fatto il nostro dovere mi fa impazzire. Il nostro obiettivo adesso è quello di avvicinarci al decimo posto".