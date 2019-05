JUVENTUS INTER CONTE / Stamane è arrivata l'ufficialità da parte della Juventus della fine del rapporto con Massimiliano Allegri dopo cinque stagioni. Le gare con Atalanta e Sampdoria saranno le ultime sulla panchina bianconera, con la società campione d'Italia che adesso dovrà scegliere il sostituto del tecnico livornese.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Nelle ultime ore era ritornato in auge il nome di Antonio, con 'Sky Sport' però che chiude ad un possibile ritorno a Torino dell'ex Ct della Nazionale. Una nuova avventura alla guida della Juve sarebbe infatti "impossibile", visto che l'allenatore leccese avrebbe ormai trovato l'accordo per sostituire Spalletti all'